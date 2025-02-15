رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن 

عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سهرة اليوم إلى أرض الوطن قادما من العاصمة الإثيوبية اديس أبابا.

وترأس رئيس الجمهورية الوفد الجزائري في أشغال الدورة العادية الـ 38 لمنتدى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بإثيوبيا.

وتركز القمة الـ38 للاتحاد الافريقي، التي تدوم يومين، على تعزيز قضية العدالة ودفع التعويضات للأفارقة. وهي خطوة ملموسة نحو تصحيح الأخطاء التاريخية وتعزيز التعافي لدى شعوب القارة والأشخاص ذوي الأصول الأفريقية.

وإختار رؤساء الدول والحكومات في الدورة العادية السابعة والثلاثين لجمعية الاتحاد، التي عقدت في فيفري 2023 في أديس أبابا، موضوع هذا العام العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات.