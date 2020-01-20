رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن

عاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء يوم الأحد، إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أشغال الندوة الدولية حول الأزمة الليبية بالعاصمة الألمانية برلين.

وقد دعا رئيس الجمهورية، في كلمة له أمام المشاركين في الندوة، المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في فرض احترام السلم والامن في هذا البلد.

وعبر عن رفض الجزائر المساس بوحدة ليبيا الوطنية وسيادة مؤسساتها.

كما شدد أيضا على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح، لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة، ودعوة الفرقاء الليبيين إلى طاولة المفاوضات، لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول.

وأكد الرئيس تبون، استعداد الجزائر لإيواء هذا الحوار المرجو بين الليبيين.