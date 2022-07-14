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قناة النهار

رئيس الجمهورية يعين إبراهيم جمال كسالي وزيرا للمالية

بقلم قناة النهار
رئيس الجمهورية يعين إبراهيم جمال كسالي وزيرا للمالية
وزير المالية
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رئيس الجمهورية يعين إبراهيم جمال كسالي وزيرا للمالية

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