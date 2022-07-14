قناة النهار رئيس الجمهورية يعين إبراهيم جمال كسالي وزيرا للمالية بقلم قناة النهار نشر في 14 جويلية 2022 - 16:44 وزير المالية شارك غرِّد أرسل 93 0 رئيس الجمهورية يعين إبراهيم جمال كسالي وزيرا للمالية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/9cWYt اقرأ أيضا الملاكمة الجزائرية على موعد مع إمكانية التتويج بـ10 ميداليات ذهبية اليوم قناة النهار 01 جويلية تحريات: هدفه سـ.ـرقة الورث.. خضار يقــ تل زوجة جاره قناة النهار 12 جويلية الشيخ عمر عبد الكافي: عقل الإمام الغزالي إذا قارناه بأي عقل من القرن 20 فهذا يجرح مقامه قناة النهار 13 جويلية السباحة الجزائرية تواصل المنافسة المتوسطية بوهران ورهان على التتويج قناة النهار 02 جويلية فاسألوا: المبيت بمزدلفة قناة النهار 25 جوان التلاميذ يرتقبون نتائج "الباك" ويوجهون بوصلتهم نحو صفحة الوزارة قناة النهار 12 جويلية تمارين ميدانية للطلبة خلال حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال قناة النهار 12 جويلية الحجاج الجزائريون من عرفات..ربي يحفظ الجزائر وشعبها قناة النهار 08 جويلية اللغة الانجليزية في الإبتدائي.. مستقبل الأجيال القادمة في شتى المجالات قناة النهار 02 جويلية الطفل حذيفة بصورة فقط خطـ.ـف قلوب الجزائريين .. خلع قميصه ليحمي شقيقه من ضــربات الشمس قناة النهار 29 جوان