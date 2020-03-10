رئيس الجمهورية يعين اللواء عثامنية قائدا للقوات البرية واللواء حمبلي قائدا للناحية العسكرية الخامسة

عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اللواء عمار عثامنية قائدا للقوات البرية، واللواء نور الدين حمبلي قائدا للناحية العسكرية الخامسة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإنه وبناء على الدستور ولاسيما المادتين 91 و92 منه، وطبقا لأحكام المرسومين الرئاسيين المؤرخين في 7 مارس 2020 ، عين رئيس الجمهورية، كلا من اللواء عمار عثامنية قائدا للقوات البرية، واللواء نور الدين حمبلي قائدا للناحية العسكرية الخامسة.

وشغل اللواء عمار عثامنية، منصب قائد الناحية العسكرية الخامسة.

بينما شغل اللواء نور الدين حمبلي، منصب نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة.