رئيس الجمهورية يعين اللواء عثامنية قائدا للقوات البرية واللواء حمبلي قائدا للناحية العسكرية الخامسة

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
رئيس الجمهورية يعين اللواء عثامنية قائدا للقوات البرية واللواء حمبلي قائدا للناحية العسكرية الخامسة
بقلم نادية بن طاهر

عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اللواء عمار عثامنية قائدا للقوات البرية، واللواء نور الدين حمبلي قائدا للناحية العسكرية الخامسة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإنه وبناء على الدستور ولاسيما المادتين 91 و92 منه، وطبقا لأحكام المرسومين الرئاسيين المؤرخين في 7 مارس 2020 ، عين رئيس الجمهورية، كلا من اللواء عمار عثامنية قائدا للقوات البرية، واللواء نور الدين حمبلي قائدا للناحية العسكرية الخامسة.

وشغل اللواء عمار عثامنية، منصب قائد الناحية العسكرية الخامسة.

بينما شغل اللواء نور الدين حمبلي، منصب نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=787456

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com