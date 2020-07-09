رئيس الجمهورية يعين اللواء عمر تلمساني قائدا للناحية العسكرية الرابعة

عين رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اللواء عمر تلمساني، قائدا للناحية العسكرية الرابعة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، جاء هذا التعيين، بناء على اقتراح من رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة.

كما وقع رئيس الجمهورية، مرسوما رئاسيا يتم بموجبه غنهاء مهام اللواء عمر تلمساني بصفته قائدا لاركان القوات البرية.

وتجدر الإشارة، إلى أن منصب قائد الناحية العسكرية الرابعة، كان شاغرا بعد وفاة اللواء حسان علايمية، طيب الله ثراه.