رئيس الجمهورية يعين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية بالولايات

عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مندوبين محليين لوسيط الجمهورية بالولايات.

وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، عين رئيس الجمهورية، مندوبين محليين لوسيط الجمهورية في الولايات الآتية:

محمد جلايلة مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية أدرار

أحمد زيدان مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية الشلف

مدني زبدة مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية الأغواط

عمر غرياني مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية أم البواقي

عبد الحفيظ بريمة مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية باتنة

مالك بوكمش مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية بجاية

مناصر علوي مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية بسكرة

لخضر رحماني مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية بشار

دوادي منصوري مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية البليدة

عبد الحفيظ لعموري مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية البويرة

دحمان حمزة مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية تمنراست

محمد لخضر زهواني مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية تبسة

امحمد فرجي مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية تلمسان

رضا سعيد مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية تيارت

محمد غبريني مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية تيزي وزو

جازية تفليس مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية الجزائر

سمير قصري مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية الجلفة

عبد السلام لعوط مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية جيجل

آسيا بن شين مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية سطيف

عبد الرحمن رباحي مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية سعيدة

حميد شكات مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية سكيكدة

حسين بودة مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية سيدي بلعباس

مأمون سوسة مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية عنابة

عبد الرزاق مسعودية مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية قالمة

يحيى سلامي مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية قسنطينة

أمير حموم مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية المدية

فتحي سطايلي مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية مستغانم

عبد الرزاق باعلي مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية المسيلة

عبد الحميد الطيب مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية معسكر

عبد اللطيف زيتوني مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية ورقلة

شعيب بغلي مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية وهران

عمر بسعيد مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية البيض

ابراهيم إنتمات مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية إيليزي

فريد عمارة مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية برج بوعريريج

محمد زوقاري مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية بومرداس

أمين مسلم بن محمد مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية الطارف

محجوب سالمي مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية تندوف

عبد الإله بوبترة مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية تيسمسيلت

بلقاسم صحرة مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية الوادي

محمد البشير شرفي مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية خنشلة

ياسين خضايرية مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية سوق أهراس

فيصل عماري مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية تيبازة

سعيد رباج مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية ميلة

سامي معزوزي مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية عين الدفلى

عبد المجيد مباركي مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية النعامة

توفيق مستيري مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية عين تموشنت

صالح بليدي مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية غرداية

الجيلالي بن عولة مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية غليزان

كما تم تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية بالمقاطعات الإدارية التالية:

أحمد بوعيشة مندوبا لوسيط الجمهورية بتيميمون

عمر لنصاري مندوبا لوسيط الجمهورية في برج باجي مختار

أحمد العربي مندوبا لوسيط الجمهورية في بني عباس

محمد صالح الطالب عبد الله مندوبا لوسيط الجمهورية في عين صالح

فوفو شيكات مندوبا لوسيط الجمهورية في عين قزام

نور الدين زنطار مندوبا لوسيط الجمهورية في المنيعة

عاطف مرتيل مندوبا لوسيط الجمهورية في المغير

فتحي علوي مندوبا لوسيط الجمهورية في أولاد جلال

سليمان اويدان مندوبا لوسيط الجمهورية في جانت

عمر وناس مندوبا لوسيط الجمهورية في الدبداب

محمد الصالح التيجاني مندوبا لوسيط الجمهورية في تقرت