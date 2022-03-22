رئيس الجمهورية يعيّن ياسين ولد موسى مستشارا مكلفا بالشؤون الإقتصادية

قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الاربعاء الفارط، بتعيين كمال بوشامة وابو جرة سلطاني عضوين في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أنه بمقتضى أحكام المادتين 121 الفقرة الثالثة، و122 الفقرتين 02 و03 من الدستور، والمرسوم الرئاسي الموقّع، اليوم 13 شعبان 1443هـ، الموافق 16 مارس 2022 عيّن، اليوم، الرئيس عبد المجيد تبون، كلا من كمال بوشامة، و أبوجرة سلطاني، عضوين، في مجلس الأمة، ضمن الثلث الرئاسي.

كما ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد الفارط إجتماعا لمجلس الوزراء.

وتناول الإجتماع عرضا مشتركا، بين قطاعي الفلاحة والتجارة، حول وفرة المواد الإستراتيجية، وتوقعات إنتاج المواد الفلاحية الأساسية، إلى جانب دراسة مشاريع قوانين، تتعلق بترقية الاستثمار، الإجراءات المدنية والإدارية، الصيد البحري وتربية المائيات.

كما استهل الرئيس الاجتماع بتوجيه شكره للأمين العامّ والمجلس الوزاري، لجامعة الدول العربية، لقبولهم اقتراح الجزائر، بعقد القمة العربية الحادية والثلاثين، بالجزائر، في الفاتح نوفمبر، تاريخ اندلاع الثورة الجزائرية المجيدة، برمزيته، ووقوف الأمة العربية، بجانبها.

وبعد الاستماع لعرض الوزير الأول، حول حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين. ثم التقرير الدوري لوسيط الجمهورية، حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسبوعين الأخيرين.