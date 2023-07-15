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الوطني

رئيس الجمهورية يغادر أرض الوطن متجها إلى قطر

بقلم أسماء.ع
رئيس الجمهورية يغادر أرض الوطن متجها إلى قطر
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غادر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أرض الوطن متجها إلى دولة قطر، في زيارة تدوم ليومين.

وكان في وداع الرئيس تبون، كل من الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة.

ويقوم رئيس الجمهورية، بزيارة عمل إلى دولة قطر بداية من اليوم السبت بدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وحسب مصالح رئاسة الجمهورية زيارة رئيس الجمهورية إلى دولة قطر ستكون يومي 15 و16 جويلية 2023. أين يلتقي خلالها أخاه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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