قناة النهار رئيس الجمهورية يغادر أرض الوطن متوجها إلى فيدرالية روسيا بقلم قناة النهار نشر في 13 جوان 2023 - 13:22 رئاسة شارك غرِّد أرسل 245 0 رئيس الجمهورية يغادر أرض الوطن متوجها إلى فيدرالية روسيا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ySPq2 اقرأ أيضا فالحلوة والمرة: قصة حب مليئة بالنجاح.. حمد وفايزة 29 سنة زواج وتجارة في نفس المجال قناة النهار 29 ماي طالع هابط: النوي يطالب السلطات العليا بإنقاذ أرض فلاحية 18 هكتار من البرتقال .. حبو يديروها باطيمات قناة النهار 08 جوان هذه هي تفاصيل عمل مركب سحق البذور الزيتية التابع لمجمع سيفيتال قناة النهار 30 ماي إستحداث أرضية رقمية.. نقلة نوعية للرقي بقطاع الصحة بقسنطينة قناة النهار 26 ماي تبسة ..الحاجة مسعودة تستعيد فرحة الذهاب إلى الحج بعد إقصائها قناة النهار 04 جوان دار عزيزة..القصة والتاريخ قناة النهار 25 ماي عقوبات مشددة لمحـ.ـاربة الغش في الإمتحانات قناة النهار 04 جوان باتنة : كباش السلالة العربية الأصيلة..من 30 مليون إلى 45 مليون سنتيم قناة النهار 04 جوان طالع هابط. تبقا بلا راس في الجلفة .. شاهد سياسة البريكولاج بواد ملاح قناة النهار 28 ماي "آراء المترشحين حول موضوع العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا.."خرجو قبل الوقت قناة النهار 05 جوان