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قناة النهار

رئيس الجمهورية يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة قطر الشقيقة

بقلم قناة النهار
رئيس الجمهورية يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة قطر الشقيقة
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رئيس الجمهورية يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة قطر الشقيقة

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