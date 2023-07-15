قناة النهار رئيس الجمهورية يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة قطر الشقيقة بقلم قناة النهار نشر في 15 جويلية 2023 - 13:21 شارك غرِّد أرسل 121 0 رئيس الجمهورية يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة قطر الشقيقة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9mXyJ اقرأ أيضا صريح جدا: هذه هي الأكلات التي يفضلها الجزائريون في الولائم والأعراس .. قناة النهار 15 جويلية بلعريبي :" عدل 3 ليس بالأمر مستحيل" قناة النهار 07 جويلية طالع هابط: أصحاب إنتاج الفحم بمعسكر يضربون قرار الوالي عرض الحائط ويواصلون تسميم السكان قناة النهار 11 جويلية حريق في قسنطينة يتسبب في إتلاف محاصيل القمح قناة النهار 07 جويلية الوادي: رصد أجواء فرحة عائلة الوصيف بنجاح إبنتهم في شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.93 قناة النهار 25 جوان بيدون تعليق: شاحنة صغيرة ترفد 3 قناطر الجزائري يرجعها ترفد 100 قنطار قناة النهار 25 جوان رئيس الجمهورية يشرف على تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لضباط الجيش الوطني الشعبي قناة النهار 04 جويلية سعيدة: الميلود ويحي.. فلاحان يرفعان التحدي لخدمة الأرض رغم الصعاب قناة النهار 14 جويلية شوفو حكايتي / أم تفقد إبنها بطريقة غريبة ولحدّ الساعة لم يظهر له أثر .. ترقّبوها قناة النهار 02 جويلية شاهد ماقاله الرئيس حول المدن الجديدة بسيدي عبد الله و بوينان.."واش كانت ووين راها اليوم" قناة النهار 06 جويلية