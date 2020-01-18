رئيس الجمهورية يغادر أرض الوطن متوجها إلى ألمانيا

غادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء اليوم السبت أرض متوجها إلى العاصمة الالمانية للمشاركة في أشغال الندوة الدولية حول ليبيا.

هذا وقد تلقى رئيس الجمهورية دعوة رسمية من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للمشاركة في مؤتمر برلين والذي سيخصص هذه المرة لمناقشة الأزمة الليبية.

ولعبت الدبلوماسية الجزائرية دورا هاما في حل الأزمة الليبية، حيث سبق لها وأن استقبلت رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، وممثلين عن قوات الخليفة حفتر.

وحثت الدبلوماسية الطرفين، على وقف إطلاق النار، وتغليب الحوار، حفاظا على مصلحة ليبيا وشعبها.