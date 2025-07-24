إعــــلانات
الوطني

رئيس الجمهورية يغادر إيطاليا عائدا إلى أرض الوطن

بقلم أمينة داودي
رئيس الجمهورية يغادر إيطاليا عائدا إلى أرض الوطن
  • 59
  • 0

غادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دولة إيطاليا عائدا إلى أرض الوطن

رابط دائم : https://nhar.tv/Ng6Gh
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر