الوطني رئيس الجمهورية يغادر إيطاليا عائدا إلى أرض الوطن بقلم أمينة داودي نشر في 24 جويلية 2025 - 13:50 شارك غرِّد أرسل 59 0 غادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دولة إيطاليا عائدا إلى أرض الوطن رابط دائم : https://nhar.tv/Ng6Gh اقرأ أيضا انطلاق التسجيلات الأولية لحاملي البكالوريا غدا الثلاثاء الوطني 21 جويلية تنبيه هام من الأرصاد الجوية ! الوطني 13 جويلية المغرب يستخدم السينما لمحاولة إضفاء "الشرعية" على احتلال الصحراء الغربية الوطني 19 جويلية موجة حر شديدة.. أمطار ورياح على هذه الولايات غدا الوطني 07 جويلية موجة حر.. درجات حرارة تصل إلى 49° على هذه الولايات اليوم الوطني 21 جويلية لغة الضاد في الإعلام: رسالة وهوية ومسؤولية الوطني 22 جويلية لأول مرة.. وزير التربية يرد بخصوص "المقترحات" وتوقعات مواضيع البكالوريا الوطني 20 جويلية هذه الفئة من المحبوسين مستثناة من العفو الرئاسي الوطني 04 جويلية سفينة "الفينيزيلوس" تباشر رحلاتها من إسبانيا اليوم الخميس الوطني 10 جويلية عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيرته من الفلبين الوطني 10 جويلية