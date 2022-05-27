رئيس الجمهورية يغادر إيطاليا

اختتم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، زيارته إلى إيطاليا بعد زيارة العمل التي قادته إليها والتي دامت 3 أيام. حيث كان في توديع الرئيس تبون بمطار نابولي نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وتم أمس الخميس، التوقيع على 5 مذكرات تفاهم بين الحكومتين الجزائرية والإيطالية. في إطار زيارة العمل التي قادت رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى إيطاليا.

حيث تم توقيع اتفاق التعاون الثقافي بين الحكومة الجزائرية والحكومة الإيطالية للأعوام ما بين 2022 و2025. توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر وإيطاليا في المجال السياحي. توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر وإيطاليا في مجال المؤسسات الناشئة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر وإيطاليا لتوطيد التعاون الثنائي في مجال الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وكذا توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سوناطراك الجزائرية وشركة “إيني” الإيطالية للتنقيب.

طالع أيضا:

طالع أيضا:

الرئيس تبون: اقترحنا على إيطاليا وضع خط بحري لتموين جزء من أوروبا بالكهرباء