رئيس الجمهورية يغادر الجزائر متوجها إلى تونس

غادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صبيحة اليوم الأربعاء، الجزائر، متوجها إلى تونس. كما كان في توديع رئيس الجمهورية،الوزير الأول وزير المالية أيمن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة. إضافة إلى مدير الديوان برئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

ويقوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بزيارة إلى دولة تونس، تدوم يومين. وحسب البيان فإن الرئيس تبون سيشرع في زيارة دولة إلى تونس غدا الأربعاء تدوم يومين. بدعوة من أخيه قيس سعيّد.

وأضاف البيان، أن هذه الزيارة تندرج في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون. بالإضافة كذلك إلى الإرتقاء به إلى مستوى نوعي يُجسّد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتَيْ البلدين وشعبيهما.

وقام الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن الخميس الفارط بزيارة إلى تونس لإنهاء آخر الترتيبات المتعلقة بالاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي سيتم التوقيع عليها، كما كانت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن قد زارت الجزائر للغرض نفسه.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد إختار الجزائر لتكون أول دولة يزورها بعد تسلمه السلطة في فيفري 2020.

وبلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس 1.259 مليار دولار أميركي عام 2020. موزعة على 1.032 مليار دولار صادرات جزائرية إلى تونس. مقابل واردات منها الى الجزائر قدرت بـ 228.20 مليون دولار.

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