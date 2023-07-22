رئيس الجمهورية يغادر تركيا

غادر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم السبت، تركيا، بعد زيارة عمل دامت يومين.

هذا واستقبل، اليوم السبت، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من طرف نظيره التركي رجب الطيب أردوغان في اسطنبول.

كما ترأس كل من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونظيره التركي رجب الطيب اردوغان، محادثات موسعة بين وفدي البلدين.

وتعرف العلاقات الجزائرية-التركية المتجذرة في التاريخ وتيرة متسارعة لتعزيز وتنويع مجالات التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة.

وتبادل البلدان، زيارات رسمية مكثفة ونوعية، سمحت بالتأسيس لشراكة مستدامة ومتكاملة الجوانب.

وكان رئيس الجمهورية قد حل أمس الجمعة بإسطنبول تركيا رفقة وفد وزاري هام.