رئيس الجمهورية يغادر قصر الشعب

غادر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قصر الشعب، عقب إشرافه على مراسم الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة.

وكان رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، قد وصل في وقت سابق من نهار اليوم السبت، إلى قصر الشعب بالجزائر العاصمة. للإشراف على مراسم الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة. لعدد من الضباط العمداء والضباط السامين والمستخدمين المدنيين في الجيش الوطني الشعبي. وذلك عشية الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ64 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى قصر الشعب، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة.

وقد استمع رئيس الجمهورية إلى النشيد الوطني قبل أن يستعرض تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت له التحية الشرفية. ليصافح بعدها إطارات المؤسسة العسكرية الذين كانوا في استقباله.