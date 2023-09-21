رئيس الجمهورية يغادر نيويورك عائدا إلى الجزائر

غادر في هذه الأثناء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نيويورك، عائدا إلى أرض الوطن.

للإشارة، توجه، السبت الماضي، الرئيس تبون، إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. حيث شارك هناك في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. والتي انطلقت الثلاثاء الماضي.

لقاءات عديدة

كما كان لرئيس الجمهورية عدة لقاءات بمقر إقامته في مدينة نيويورك، مع العديد من رؤساء دول العالم. على غرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس جمهورية غانا نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، نائبة رئيس جمهورية أوغندا جيسيكا روز ألوبو، الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا.

من خطاب الرئيس..

ودعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء الماضي، إلى ضرورة إصلاح الأجهزة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة إصلاحا جذريا.

وفي كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر الرئيس تبون بأن الجزائر ستنضم إلى مجلس الأمن حاملة لتطلعات الشعوب الإفريقية والعالم العربي.

كما أكد رئيس الجمهورية بأن الجزائر التي تعي جدا ثمن انتزاع الحرية لم تتخل عن مساندة الشعوب الساعية إلى التحرر.

وفي السياق ذاته، تطرق الرئيس تبون، إلى القضية الصحراوية التي لا يزال شعبها محروما من حقه في تقرير المصير. وفق خطة مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة. وقال الرئيس :” تقع على الأمم المتحدة مسؤولية صون قراراتها وحفظ هيبتها.”

كما أكد رئيس الجمهورية في كلمته، أن الجزائر لن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. حيث تعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من حقه ومن إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف ذات المتحدث، أننا متمسكون بمبادرة السلام العربية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وعلى المجتمع الدولي تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية. لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

كما دعا الرئيس مجلس الأمن، لإصدار قرار يؤكد حل الدولتين ولوقف القرارات أحادية الجانب من طرف إسرائيل وأنشطتها الاستيطانية. بالإضافة الى عقد جمعية عامة استثنائية للأمم المتحدة، لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الأممية.