رئيس الجمهورية يفتتح الدورة الـ34 للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، القمة الـ34 لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، بمقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا في إثيوبيا.

وأشرف رئيس الجمهورية، على إفتتاح هذه القمة، بصفته رئيسا لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.

وشارك في أشغال هذه القمة عدة رؤساء دول وحكومات هذه الآلية الافريقية. إلى جانب مسؤولي مختلف هياكل ومؤسسات الاتحاد الافريقي.

كما شارك عن الجانب الجزائري أيضا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف. ووزير الصحة، عبد الحق سايحي، ووزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي. وكذا كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمى بختة منصوري.

كما حضر أيضا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، وسفيرة الجزائر باثيوبيا، سلمى مليكة حدادي.

يذكر أن رئيس الجمهورية يتولى رئاسة هذا المنتدى منذ فيفري 2024.