رئيس الجمهورية يفتتح الطبعة الأولى لـ “الوسام الشرفي للتصدير”

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة. على افتتاح الطبعة الأولى لـ”الوسام الشرفي للتصدير”، التي تنظم تحت شعار “التزام، انجازات و آفاق”.

كما تهدف لتكريم أفضل المصدرين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة والتعريف بالسياسة الجديدة للجزائر لتشجيع الصادرات خارج المحروقات.

وحضر مراسم افتتاح هذه الاحتفالية كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة وممثلو جمعيات مهنية. ومسؤولو مؤسسات عمومية وخاصة.