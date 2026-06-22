رئيس الجمهورية يفتتح الطبعة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، إلى قصر المعارض “صفاكس” من أجل الإشراف على افتتاح الطبعة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي.

واستهل رئيـس الجمهـورية زيارته للمعرض بالوقوف عند جناح إسبانيا ضيف شرف هذه الطبعة والتي تشارك بالعديد من المؤسسات الاقتصادية. حيث أشرف على الإفتتاح الرسمي للطبعة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي 2026 تحت شعار ”الثقة والاستقرار من أجل نمو مستدام” بقصر المعارض ”صافكس” بالعاصمة.

وتابع رئيس الجمهورية عرضا مفصلا بالإحصائيات والأرقام حول الطبعة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي. قدمته وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أمال عبد اللطيف.

كما وقف رئيـس الجـمهـورية بجناح سلطنة عمان التي تشارك بالعديد من المؤسسات والشركات في مختلف التخصصات. وكذا جناح تونس.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور