رئيس الجمهورية يفتتح الطبعة 56 لمعرض الجزائر الدولي

وصل منذ قليل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى قصر المعارض بالصنوبر البحري. للاشراف على افتتاح الطبعة 56 لمعرض الجزائر الدولي.

الطبعة الـ56 لمعرض الجزائر الدولي تأتي تحت شعار “من أجل تعاون مشترك ومستدام”. واختيار سلطنة عمان ضيف شرف للطبعة وقد استهل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون زيارته للمعرض بالوقوف عند جناح سلطنة عمان ضيف شرف الطبعة رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة. ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني وعدد من أعضاء الحكومة.

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