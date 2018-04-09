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رئيس الجمهورية يفتتح جامع كتشاوة بالعاصمة

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رئيس الجمهورية يفتتح جامع كتشاوة بالعاصمة
بقلم أمينة داودي

أشرف حاليا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على إفتتاح جامع كتشاوة بالعاصمة في إطار التعاون الجزائري التركي.

 

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