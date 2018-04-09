رئيس الجمهورية يفتتح جامع كتشاوة بالعاصمة
أشرف حاليا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على إفتتاح جامع كتشاوة بالعاصمة في إطار التعاون الجزائري التركي.
-
نجحت عناصر فرقة شرطة الحدود الجوية بمطار عبان رمضان ببجاية، من حجز مبلغ مالي قدر بـ 6040 أورو، وذلك في إطار محاربة ظاهرة تهريب رؤوس…
-
كشف عضو بالمجلس الشّعبي الولائي بوجمعة بلاّوي، اليوم الإثنين، عن تسجيل 4 حالات وفاة بداء البوحمرون في منطقة تينزواتين ولاية تمنراست.
كما أكّد ذات المتحدث، أنه…
-
استفاد سكان دائرة بوزقان بولاية تيزي وزو من مشروع تحويل مياه سد تيشي حاف من ولاية بجاية إلى بلديات الدائرة.
اين اعطي وزيرالموارد المائية حسين نسيب…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
تطوير
التعليقات (0)