رئيس الجمهورية يفصل في موعد الدخول المدرسي

تحدث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عن موعد الدخول المدرسي المقبل.

وقال الرئيس تبون، في لقاء مع الصحافة يبث مساء اليوم، أن الدخول الاجتماعي المقبل في يد اللجنة العلمية وليس الحكومة.

وأوضح رئيس الجمهورية” هناك دول أوروبية فتحت المدارس، واستأنفوا البرامج، إلا أن عودة ارتفاع الإصابات بكورونا اضظرهم الى الإغلاق”.

وتابع الرئيس تبون “إذا رأينا أننا نسير في العد التنازلي للإصابات، خاصة وأن بعض الولايات لم تسجل ولا حالة إصابة منذ أيام، يمكننا فتح المدارس في تلك المناطق، لتعمم تدريجيا إلى باقي الولايات”.

وأضاف رئيس الجمهورية “هذا القرار ليس سلطوي أو سياسي، نتشاور مع الهيئة العلمية وعلمائنا، على أن يأخذوا على عاتقهم مسؤولية القرار”.