رئيس الجمهورية يقبل دعوة نظيره المصري لحضور قمة قادة العالم نوفمبر المقبل

استقبل، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وتناولت المحادثات التعاون القائم، بين البلدين وسبل توسيع حجم المبادلات التجارية والاستثمار وزيادة التنسيق، في مختلف المجالات.

وقد تسلّم الرئيس دعوة كريمة، قَبِلَها، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لحضور قمة قادة العالم. في المؤتمر السابع والعشرين، لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ والمعروف كوب 27. التي تنعقد يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، بشرم الشيخ.

كما أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أثناء اللقاء، بالعلاقات الثنائية، بين الشعبين الشقيقين.

وأعرب عن أمله، في الارتقاء بها الى مستويات عليا، تشرّف التاريخ المشترك للنضال العربي، وتناسب رغبة قيادتي البلدين وتطلعاتهما. في ظل تحديات دولية جديدة، تقتضي لَمَّ الشمل ببعديه الإقليمي والعربي. تحسبا لما يُعوّل عليه، من مخرجات القمة العربية التي تحتضنها الجزائر، مطلع نوفمبر المقبل.

وقد حضر اللقاء عن الجانب الجزائري، الوزير الأول، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزير الصناعة وسفير الجزائر بالقاهرة.

وعن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي، والمتحدث الرسمي، لرئاسة مجلس الوزراء، وسعادة سفير مصر بالجزائر.