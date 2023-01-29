رئيس الجمهورية يقترح إنشاء مركز بحث لتعزيز المناعة الفكرية ضمن اتحاد منظمة التعاون الإسلامي

اقترح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إنشاء مركز بحث لتعزيز المناعة الفكرية. ويكون ضمن جهاز اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقال الرئيس تبون في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي نقترح إنشاء مركز بحث لتعزيز المناعة الفكرية و”نحن مستعدون لاحتضانه”.

كما دعا رئيس الجمهورية إلى بعث استراتيجية للتعاون التكنولوجيا السبراني وإنشاء حاضنة لاستقطاب المؤسسات الناشئة.