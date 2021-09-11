رئيس الجمهورية يقدم تعازيه في وفاة المجاهد ياسف سعدي

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، تعازيه في وفاة المجاهد الراحل ياسف سعدي.

وجاء في نص التعزية “فُجعنا بالمصاب الأليم بفقدان المجاهد ياسف سعدي الذي نودعه مؤمنين بقضاء الله وقدره إلى مثواه الأخير”.

وأضاف الرئيس تبون “يلتحق المرحوم بأخواته وإخوانه الشهداء ومن لحق بهم من المجاهدين الذين جمعه بهم النضال الوطني والكفاح المسلح. في المنطقة المستقلة للعاصمة”.

وتابع رئيس الجمهورية “المجاهد الراحل ياسف سعدي كان أبرز قادة المنطقة المستقلة وصنع مع رفاقه ملاحم ثورة خاصة. نشيع الراحل بحسرة وألم إلى جوار رب العزة ونحسبه من زمرة الثوار الأمجاد”.

وختم رئيس الجمهورية “نتوجه إلى أسرة الفقيد ورفقائه المجاهدين بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة وندعو الله أن يتولاه بواسع رحمته”.