رئيس الجمهورية يقدم هدايا رمزية لبابا الفاتيكان

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هدايا رمزية إلى بابا الفاتيكان. بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجزائر اليوم الإثنين.

وتمثل الهدايا التي قدمها الرئيس تبون لبابا الفاتيكان التراث الجزائري وتعكس الإرث الحضاري للجزائر.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أجرى محادثات ثنائية مع بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر على هامش الاستقبال الرسمي الذي خصه رئيس الجمهورية لبابا الفاتيكان. وهذا في القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي.

وخص، الرئيس تبون بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، باستقبال رسمي. في مطار هواري بومدين الدولي في العاصمة.

وشرع، البابا الرابع عشر، في زيارة رسمية إلى الجزائر. وتعتبر أول زيارة بابوية في الجزائر.

