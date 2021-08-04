رئيس الجمهورية يقرر إجراء الانتخابات المحلية في نوفمبر

خلص الإجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعدة قرارات وتعليمات هامة

وخلال الإجتناع قرر رئيس الجمهورية إجراء الإنتخابات المحالية شهر نوفمبر المقبل في حال تحسنت الوضعية الوبائية في البلاد.

كما امر الرئيس تبون تسريع الاجراءات لإستيراد مكثفات الاكسجين حيث سيصل مساء اليوم 3الاف جهاز.

رئيس الجمهورية اسدى تعليمات بضرورة مواصلة عملية التلقيح خاصة للولايات الاكثر تضررا

ومن جهة اخرى ثمن رئيس الجمهورية الهبة الشعبية ضد تداعيات كورونا