رئيس الجمهورية يقرر تعديل قانون التقاعد ورفع منحة التضامن

ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء. خُصص لمراجعة منح التقاعد، وعروض مشتركة بين قطاعات وزارية. تخص، شرطة العمران، تحلية مياه البحر، وإنجاز مدينة الإعلام، بالإضافة إلى عرضين يتعلقان بالرياضة في المدارس الابتدائية. وتحضيرات موسم الحج لسنة 2023.

وعقب افتتاح رئيس الجمهورية الجلسة، والاستماع لعرض الوزير الأول لحصيلة نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين. أسدى الرئيس أوامر وتعليمات وتوجيهات بخصوص مراجعة منح التقاعد والتضامن.

حيث وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون التقاعد لتكييفه مع الزيادات الاستثنائية في المنح والمعاشات. والتي أقرها رئيس الجمهورية في جانفي 2023.

وجدد ا التزامه بمواصلة استراتيجية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. ومنهم المتقاعدون كفئة قدّمت الكثير للجزائر خلال سنوات الخدمة، وهي تستحق كل العرفان والتثمين.

كما قرر رئيس الجمهورية في مرحلة أولى رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار. وإلى 7 ألف دينار لمن يتقاضى حاليا 3 آلاف دينار، حيث ستشمل المراجعة قرابة مليون مستفيد.