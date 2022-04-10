رئيس الجمهورية يقرر رفع هامش الربح في مادة الحليب المدعم

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء اليوم توجيهات هامة بخصوص توفير مادة الحليب المدعم.

وخلال الإجتماع أمر الرئيس تبون قرر الرئيس تبون تكفل الدولة بزيادة هامش ربح بواحد دينار في اللتر الواحد من الحليب للمصانع ودينارين للموزعين.

كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات هامة بخصوص إنتاج الحبوب وتقديراته وذلك تشجيعا للفلاحين وايضا برفع أسعار الشراء للحبوب الجافة حسب مقترحات الحكومة.

وقررت الحكومة رفع أسعار لشراء لكل من العدس والفاصولياء بـ 300 دينار بينما مادة الحمص بـ 2000دينار.

كما تم التأكيد على حصرية استيراد الحبوب للديوان المهني للحبوب. وأيضا العمل على رفع نسبة إنتاج الهكتار الواحد من القمح إلى ما لايقل عن 40 قنطارا من خلال تكثيف البحوث العلمية والفلاحية .