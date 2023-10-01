رئيس الجمهورية يقرر مساعدة الفلاحين بالجملة المتضررين من الجفاف

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساعدة الفلاحين بالجملة المتضررين من الجفاف بدعمهم من البذور والأسمدة مجانا.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أمر رئيس الجمهورية باتخاذ العديد من الإجراءات لفائدة الفلاحين الذين مسّهم الجفاف .

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فإن هذه الإجراءات تتمثل في تأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز. وكذا تأجيل دفع القروض الفلاحية(الرفيق) لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد.

كما أوضح الرئيس تبون بأن تنظيم عمليات الاستيراد هدفه تشجيع وحماية المنتوج الوطني وليس خلق الندرة على حساب المواطنين، لأنه لا تقشف مع قوت الجزائريين.

وشدد الرئيس على ضرورة الإسراع في إتمام صوامع تخزين الحبوب، للوصول إلى طاقة استيعاب تقدر بتسعة ملايين طن.