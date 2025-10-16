رئيس الجمهورية يقف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر

وقف رئيس الجمهوريّة، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، دقيقة صمت على أرواح شهداء مظاهرات 17 أكتوبر. وهذا في قصر المرادية بالعاصمة.

وجاء في بيان الرئاسة “رئيس الجمهوريّة، عبد المجيد تبون يقف دقيقة صمت رفقة الإطارات السامية لرئاسة الجمهورية. ترحما على الشهداء بمناسبة اليوم الوطني للهجرة المخلّد لذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961” .

