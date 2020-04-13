رئيس الجمهورية يقف على أوضاع السلك الطبي وشبه الطبي بمستشفى بني مسوس
قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بزيارة لمختلف الهيئات الصحية في العاصمة.
وحسب رئاسة الجمهورية، يقف رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، على أوضاع السلك الطبي وشبه الطبي بمستشفى بني مسوس ويستمع للأطباء والعمال.
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