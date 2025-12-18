رئيس الجمهورية يقف عند جناح وزارة الدفاع الوطني

وقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عند جناح وزارة الدفاع الوطني بقصر المعارض في العاصمة.

واستمع الرئيس تبون إلى شروحات وافية حول آخر ما توصلت إليه الصناعات العسكرية خاصة في صناعة العربات القتالية. ومنظومات الأسلحة والطائرات بدون طيار ”درون”.

كما زار رئيس الجمهورية جناح مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة المختصة في صناعة الأسلحة الخفيفية. واطلع على آخر المنتوجات والأسلحة على رأسها البندقية المضخية نصف الآلية فخر الصناعة العسكرية

ووقف الرئيس عند جناح القاعدة المركزية للإمداد للناحية العسكرية الأولى. حيث قدمت له شروحات وافية حول سلسلة صناعة البطاريات وآخر التكنولوجيات في ميدان الطاقة. كما وقف رئيس الجمهورية عند مؤسسة تجديد عتاد السيارات بجناح وزارة الدفاع الوطني. كما استمع إلى شروحات حول غرف التبريد التي يعرف إنتاجها تطورا ملحوظا. تماشيا مع متطلبات وحدات الجيش وتحقيقا للاكتفاء الذات.