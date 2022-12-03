رئيس الجمهورية يقلّد ملك الأردن عبد الله الثاني وسام أثير من مصف الاستحقاق

قلّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سهرة اليوم ملك الأردن، عبد الله الثاني، وسام أثير من مصف الاستحقاق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وحسب مصالح رئاسة الجمهورية الرئيس تبون، يقلّد ملك الأردن، عبد الله الثاني، وسام أثير من مصف الاستحقاق للجمهورية الجزائرية.

من جهته وشّح الملك عبد الله الثاني بن الحسين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بوسام النهضة المُرصع، أرفع الأوسمة الملكية المدنية الأردنية، التي تمنح للرؤساء.

;وصل مساء اليوم عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الهاشمية الاردنية إلى الجزائر في زيارة دولة تدوم يومين بداية من السبت 03 نوفمبر 2022. وجاءت هذه الزيارة بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.