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قناة النهار

رئيس الجمهورية يقوم بزيارة إلى مقر بلدية روما بإيطاليا

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية يقوم بزيارة إلى مقر بلدية روما بإيطاليا
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