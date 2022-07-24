رئيس الجمهورية يكافئ الصاعدين الجديدين للمحترف الأول

كافئ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فريقي مولودية البيض، واتحاد خنشلة، نظير تحقيقهم الصعود هذا الموسم للمحترف الأول.

ومنح رئيس الجمهورية، حافلتين، لكل من فريقي مولودية البيض، واتحاد خنشلة، كتشجيع على مجهوداتهم الموسم الماضي.

كما استفادت ستة أندية، من الصاعدين الجدد للقسم الثاني، هي الأخرى من هدية رئيس الجمهورية، بتسلم كل منها حافلة خاصة.

وأشرف مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم، على تسليم هدية رئيس الجمهورية، بحضور وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، ورئيس الفاف جهيد زفيزف.