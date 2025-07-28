رئيس الجمهورية يكرم أشبال الأمة المتفوقين الأوائل في شهادتي “الباك” و “البيام”

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، على مراسم حفل تكريم المتفوقين الأوائل من مدرسة أشبال الأمة في إمتحانات شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2025، بقصر الشعب بالعاصمة.

وكرّم رئيس الجمهورية الأول وطنيا في مدارس أشبال الأمة في البكالوريا سعادي مؤيد بمعدل 19.41 في شعبة الرياضيات.

حيث منح الرئيس تبون المتفوق من مدارس أشبال الأمة في البكالوريا سعادي مؤيد وساما تذكاريا وهدية ومكافأة مالية.

كما كرّم رئيس الجمهورية المتفوقة هاجر قداري من مدارس أشبال الأمة في البكالوريا بوسام ومكافأة مالية.

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