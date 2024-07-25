رئيس الجمهورية يكرم تسع مؤسسات

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على تكريم تسع مؤسسات في إطار “جائزة رئيس الجمهورية. لأحسن مصدر” لسنة 2023. تقديرا لجهودهم ومساهمتهم في تنويع وتطوير الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.

وجرى حفل التكريم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بحضور إطارات سامية في الدولة وأعضاء من الحكومة وممثلي جمعيات مهنية ومسؤولي مؤسسات عمومية وخاصة.

وفي هذا الاطار، نالت شركة “توسيالي” الجزائر Tosyali Algérie للحديد والصلب. جائزة أحسن مصدر في فئة المؤسسات الصناعية المصدرة. فيما ظفرت مؤسسة “إنتراديس الجيريا” Intradis Algeria بالجائزة في فئة مصدري المنتجات الفلاحية.

وفي فئة مصدري الخدمات، اختير مجمع “كلينيكا” Clinica كأحسن مصدر. بينما تحصلت على جائزة أحسن مصدر نحو القارة الافريقية الشركة الجزائرية القطرية للصلب AQS.

كما سلم رئيس الجمهورية خلال الاحتفالية جائزة المصدر الاصغر سنا لنور الدين مصالي.مدير شركة “ألتيو انيرجي” Alteo Energie الناشطة. في مجال الخدمات الادارية والتسويقية للشركات.

أما جائزة أفضل امرأة مصدرة, فعادت الى السيدة فاطمة منعة صاحبة شركة “طولقة بركة” Tolga El Baraka المختصة. في انتاج مواد التغليف الموجهة بالأساس للصناعات الغذائية الفلاحية.

وجرى بالمناسبة أيضا تسليم شهادات “تشجيعية” شرفية, لكل من شركة “حكمة فارما الجزائر” Hikma Pharma Algérie ومؤسسة “الارجوانة للتمور” Al Ourdjouana Dattes ولمؤسسة معاصر زيت الزيتون “أوزلاقن” Ouzellaguen.

يذكر أن جائزة “رئيس الجمهورية لأحسن مصدر” تتثمل في منح درع تذكاري وشهادة تقديرية كل سنة لأحسن مصدر يندرج ضمن فئات: مصدري المنتجات الصناعية والصيدلانية, ومصدري المنتجات الفلاحية. مصدري الخدمات, والمصدرون نحو القارة الافريقية. إضافة إلى المصدر الاصغر سنا والنساء المصدرات، حسبما ورد في مرسوم رئاسي صدر في العدد 45 من الجريدة الرسمية والمتضمن إحداث هذه الجائزة.