رئيس الجمهورية يكرم عددا من المصدرين الجزائريين

كرم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، عددا من المصدرين الجزائريين. كما جاء تكريم المصدرين خلال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، في العاصمة.

وأشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إفتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الإقتصادي. كما تم تنظيم هذه الندوة، تحت شعار “معا من أجل رفع التحدي”.

هذا وستستمر الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، لثلاثة أيام، وذلك إبتداء من اليوم، وإلى غاية 6 ديسمبر 2021.

كما تهدف هذه الندوة، التي تندرج في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية وتجسيد مخطط عمل الحكومة، إلى إرساء رؤية استراتيجية للقطاع الصناعي.

ووجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة شديدة اللهجة لمعرقلي المشاريع الصناعية والتي تتواجد العديد منها في حالة تجميد دون أسباب واضحة.

كما كشف رئيس الجمهورية، إن الجزائر تملك مصانع جاهزة وقادرة على خلق 75 ألف منصب شغل ولكنها متوقفة لأسباب تافهة وبيروقراطية.

وأورد الرئيس تبون، في كلمة له على هامش إشرافه على إفتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الإقتصادي: “لدينا مصانع جاهزة وقادرة على خلق 75 ألف منصب شغل.. هل توجد دولة متقدمة قادرة على فعل هذا؟”.

كما قال رئيس الجمهورية إنه لا يمكن متابعة مسؤول قضائيا لأنه أخطأ في بعض الإجراءات.

وأشار رئيس الجمهورية خلال لندوة الوطنية لإنعاش القطاع الصناعي، أنه سيقوم شخصيا بحماية الإطارات النظيفة من المساس بهم. حيث قال: “لي ما سرقش ولا احد سيمسه والحراش سيكون لسارقي المال العام فقط.

قال وزير الصناعة ، احمد زغدار، اليوم السبت، إن اختيار شعار ” معا لرفع التحدي” هو يقين منا ان الرئيس تبون سيكون المرافق والمشجع والداعم بهذا الخيار الاستراتيجي. كما تابع زغدار ” وبإذن الله سيرفع التحدي لتضاف لبنة في بناء الجزائر الجديدة التي يجد كل جزائري من داخل او خارج الوطن ضالته”.

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