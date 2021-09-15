رئيس الجمهورية يكرم مشايخ الجزائر بأوسمة تقدير

قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بتكريم عدد من المشايخ بأوسمة تقدير، حيث تم تقديم الأوسمة من قبل وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي. وتم تكريم كل من نجل الشيخ بلكبير، والشيخ ايت علجات بوسام تقدير، والشيخ الحسان الانصاري، شيخ زاوية انزجمير بأدرار.

كما كرم رئيس الجمهورية، الشيخ سالم بن ابراهيم رحمه الله، والشيخ عبد القادر العثماني شيخ زاوية بولاية بسكرة بوسام تقدير. بالإضافة إلى الشيخ باي بلعالم رحمه الله “وسام تقدير”، والشيخ ابراهيم طلاي شيخ وعضو حلقة العزابة بولاية غرداية “وسام تقدير”.

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