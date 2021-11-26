رئيس الجمهورية يكشف اسباب التعديل الوزاري الأخير

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عشية الإنتخابات المحلية أن أسباب إقالته لعدد من الوزاراء خلال التعديل الوزاري الاخير.

و خلال مقابلة له مع ممثلي الصحافة الوطنية قال الرئيس تبون أن التعديلا الوزاري جاء بسبب سوء النتائج المرجوة وليس على حساب أشخاص. وواصل الرئيس تبون أنا لم أطلب يوما الولاء لي وإنما للوطن والشعب، كما ان القرارات التي كانت تصدر لم تطبق في الميدان .

وأضاف رئيس الجمهورية أنه خلال إجتماعات الوزارية التي أجراها مع الحكومة كانت تتخذ قرارات هامة تفرح الشعب وللأسف للم تطبق في الواقع. وتابع الرئيس تبون انه منذ 5 أشهر أو 6 تم إتخاذ قرار بإنشاء مدرسة عليا للأساتذة مخصصة لفئة الصم البكم ولم يتم تطبيق ذلك.

وبهذا الخصوص قال رئيس الجمهورية نتوجه نحو خلق مفتشية عامة برئاسة الجمهورية لفرض رقابة على الأداء الإداري والحكومي. حيث ان أي مسؤول سيكون تحت الرقابة دون علمه.

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كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مقابلة له مع ممثلي وسائل الإعلام عن أحد اسباب اقالته من رئاسة الحكومة لسنة 2017.

وحسب ما صرح به الرئيس تبون، فإن قرار إقالته من منصب وزير أول أنذاك يعود لإنشاء المفتشية العامة.

كما أعلن رئيس الجمهورية، في حواره عن مشروع مفتشية عامة لدى رئاسة الجمهورية لمراقبة التسيير عبر مختلف مؤسسات الدولة.

وقال الرئيس تبون في هذا السياق: “لدينا غاية نريد الوصول إليها وهي خلق مفتشية عامة لدى رئاسة الجمهورية.”

وفي رده على سؤال صحفي بخصوص تواجد هذه المفتشية في الوزارة الأولى سنة 2017، قال الرئيس تبون:”بسببها تمت إقالتي.”

طالع أيضا: رئيس الجمهورية يجري لقاء دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية قد تطرق الرئيس تبون من خلال هذا اللقاء إلى العديد من القضايا الوطنية والإقليمية. هذا وسيٌبث اللقاء سهرة اليوم على الساعة التاسعة عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية. كما تطرق الرئيس تبون إلى الفريق الوطني الذي أكد ان له كل الدعم. بالرغم من أن هناك من يحاول تحطيمه. كما كشف رئيس الجمهورية عن وجود جهات تحاول أن تمس معنويات الناخب الوطني بلماضي. وبخصوص الأمن الداخلي قال الرئيس ان هناك عناصر داخلية تسخر مواقع إلكترونية لخلق مشاكل للجزائر. وفي ذات اللقاء كشف رئيس الجمهورية ان التغيير الجذري في قانون البلديات سيعطي صلاحيات أوسع للمنتخبين. كما تم تسخير الإمكانيات للمنتخبين يجب أن يرافقه مراجع قانون الضريبة. وعن الوضعية الإجتماعية جدد الرئيس تبون مواصلة الدولة سياسة الدعم والتكقل قائلا: التكفل الاجتماعي سيبقى في الجزائر وهذه رسالة الشهداء.