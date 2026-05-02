رئيس الجمهورية يكشف تفاصيل زيارة بابا الفاتيكان إلى الجزائر 

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن زيارة بابا الفاتيكان للجزائر سمحت بإيصال وجه وصوت الجزائر الواقعي والحقيقي للعالم.

وفي لقاءه مع الصحافة الوطنية كشف رئيس الجمهورية بابا الفاتيكان لم يبلغني رسائل خاصة لكونه كان على دراية وعلم كبيرين بالوضع في الجزائر.

أوضاف رئيس الجمهورية أن زيارة بابا الفاتيكان كانت ناجحة ولأول مرة تتم مشاهدته يمشي راجلا وسط الجماهير. كما انها أعادت الجزائر إلى وضعها ومكانها الطبيعي كدولة في خدمة الانسانية وكوسيط موثوق به ومقبول. ومشاهد زيارة بابا الفاتيكان إلى جامع الجزائر قدمت صورة أسمى من كل تعبير حول التعايش

كما قدم رئيس الجمهورية شكره بإسمه وبإسم الشعب الجزائري إلى بابا الفاتيكان انه وضع حدا لخرافة المستعمر السابق من أنه خلق دولة الجزائر .. والجزائر متجذرة في التاريخ إلى القديس أوغستين وقبله.

والجزائر اليوم تسير نحو مستقر لها وسط جو العولمة المشحون بالمشاكل والاضطرابات يضيف رئيس الجمهورية.

وتابع رئيس الجمهورية بخصوص زيارة بابا الفاتيكان أنه اقترح عليه فتح سفارة لدولة الفاتيكان بالجزائر وقد وافق على ذلك.