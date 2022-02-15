رئيس الجمهورية يكشف سبب تجميد الضرائب والرسوم على بعض المواد الإستهلاكية

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء عن سبب تجميد الضرائب والرسوم على بعض المواد الإستهلاكية.

وخلال لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال الرئيس تبون أن المواد الإستهلاكية لهب سعرها في الاسواق. بالإضافة إلى أن الجزائر لا تنتج هذه المادة وإنتاجها قليل للحبوب والبقول. وتابع رئيس الجمهورية بهذا الخصوص قائلا: “حيث في السابق لي كان يجيب طن من القمح اليوم أصبح ينتج الثلث.”

أما بالنسبة تجميد الضرائب والرسوم قال الرئس: وتم فرض ضريبة على المواد الإستهلاكية قدرت بـ 5 بالمائة في قانون المالية لسنةة 2022 تم تأجيلها لانه ليس وقتها الان.

وكان رئيس الجمهورية خلال ذات اللقاء أمر بصرف منحة البطالة والقدرة بـ 13 ألف دينار بداية من شهر مارس مع الرعاية الصحية لهذه الفئة.

كما أمر بإعفاء الخبازين من دفع الضريبة على رقم الأعمال ودفعها على الفوائد فقط.

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