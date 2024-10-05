رئيس الجمهورية يكشف سبب فرض الفيزا على الرعايا المغاربة

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقاءه مع ممثلي الصحافة الوطنية سبب فرض الفيزا على الرعايا المغاربة.

وخلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الأوّل منذ إنتخابه لعهدة رئاسية جديدة قال رئيس الجمهورية أن قرار فرض الفيزا على الرعايا المغاربة هو قرار سياسي وأمني.

واضاف رئيس الجمهورية بهذا الخصوص قائلا: لدينا شكوك بأن عملاء وجواسيس صهاينة دخلوا الجزائر بجوازات سفر مغربية.

وأكد رئيس الجمهورية أن الشعب المغربي شعب شقيق ولا نكن له سوى المودة ونتمنى له الخروج من المرحلة الحالية.

وتابع الرئيس تبون انه لن نطرد أي رعية مغربي من الجزائر بشرط أن يلتزم بالقانون.