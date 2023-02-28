رئيس الجمهورية يكشف سبب ندرة الحبوب ويدعو إلى هذا الحل

ألقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، كلمة أمام المشاركين في أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة. حيث قال الرئيس تبون، إن رهان الأمن الغذائي أصبح من صمامات الأمان التي تحرص عليها الحكومات الزيادة وتضعها في مقدمة أولويات وصلب الاستراتيجيات.

كما أشار الرئيس تبون، إلى أن القطاع الفلاحي يعول عليه في فك الارتباط بالمحروقات. مضيفا “نقف اليوم بارتياح على ما تحقق من نتائج ايجابية خلال السنوات الاخيرة حيث ساهم قطاع الفلاحة بـ14.7 بالمائة من الإنتاج الوطني الخام.

في حين، أكد رئيس الجمهورية، أنه لا يمكن الاكتفاء الذاتي في كل المواد الفلاحية. “لكن الأهمية التي نعمل عليها هو تقوية انتاجنا في المواد الاستراتيجية كالحبوب هي الأساس”. “خاصة مع ندرة المادة الأساسية جراء الأزمة في أوروبا”.

مشيرا إلى أن “حتى الدول المنتجة تتعرض لمشكل الندرة في بعض المواد”. و”من أجل المحافظة على استقلال قراراتنا وسيادتنا يجب مضاعفة الإنتاج والعمل أكثر”.