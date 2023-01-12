قناة النهار “رئيس الجمهورية يكشف سرّ تسمية ملعب براقي بـ”نيلسون مانديلا بقلم قناة النهار نشر في 12 جانفي 2023 - 16:16 ملعب براقي شارك غرِّد أرسل 104 0 “رئيس الجمهورية يكشف سرّ تسمية ملعب براقي بـ”نيلسون مانديلا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wqhTH اقرأ أيضا بسكرة: فلاحو منطقة المازوشية بطولقة يدقون ناقوس الخطر قناة النهار 11 جانفي النهار Breakfast.. طمينة الغرس و مخ الشيخ ورخسيس الجوزي مرفوقين بعصير منعش 🍹مع الشاف جمال شابو 😋😋 قناة النهار 31 ديسمبر أولاد بلادي : برنامج يرصد يوميات أبناء وبنات الوطن في ديار الغربة..قريبا قناة النهار 04 جانفي صريح جدا: هذه هي أجمل المواقف التي عاشها الجزائريون في 2022 .. قناة النهار 25 ديسمبر رئيس الجمهورية: العلاقات الجزائرية الفرنسية تكون النّد بالنّد ولن نسمح في جاليتنا هناك قناة النهار 22 ديسمبر الشاب وحيد: الشاب عزالدين من أعمدة الفن الجزائري وحافظ على التراث قناة النهار 29 ديسمبر طالع هابط: حديقة وحاتية نباتية بالاغواط مخروبة من كل النواحي قناة النهار 08 جانفي الصناعات النسيجية .. دعم المنتوج المحلي وخارطة طريق لوقف إستيراد المواد الأولية قناة النهار 10 جانفي الشيخ النوي: كارثة في الجزائر.. حوادث الإختناق بالغاز تحصد الأرواح والحماية المدنية تدق ناقوص الخطر قناة النهار 10 جانفي وزير النقل : محطات القطار الجديدة تيسمسيلت-بوغزول-المسيلة مكسب كبيرلازم نتعاونو باش نحافظو عليهم قناة النهار 26 ديسمبر