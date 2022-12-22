رئيس الجمهورية يكشف عن جديد ملف التصنيع

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اللقاء الاعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية حول ملف السيارات. اين شدد على التصنيع وليس التركيب.

وبهذا الخصوص اكد رئيس الجمهورية وجود آذان صاغية من الجانب الإيطالي حتى نصل إلى إدماج الإقتصاد الوطني والتصنيع في تصنيع السيارات وسنصل خلال سنتين اوثلاث إلى نسبة مابين 30 إلى 40 %. و في حال أدخلنا الجيش في هذا المجال سنصل إلى هذه النسبة في وقت أقل. وأشاد الرئيس تبون بقوة الجيش فيي مجال تصنيع المحركات منها المانية دوتز deutz .

واكد الرئيس تبون على عملية الإدماج في مجال التصنيع حيث ان كل مايصنع في الجزائر ويدخل في تصنيع السيارات تشغل 30 إلى عائلة.

وصرح الرئيس تبون انه لايجب التركيز فقط على السيارة السياحية سيتم تصنيع الجرارات والشاحنات مع الإيطاليين كما سيتم تصنيع مع الشريك الإيطالي الدراجات النارية من نوع فيسبا vespa حيث سيتم إدماجها مع شركة الدراجات والدراجات النارية بقالمة.

وطالب الرئيس تبون من المسثتمرين الجزائريين في مجال التصنيع الإستفادة من الشريك الأجنبي حتى نتمكن من التصنيع في الجزائر.

رئيس الجمهورية يكشف عن جديد صناعة السيارات الجرارات والدراجات النارية مع الشريك الإيطالي