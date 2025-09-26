رئيس الجمهورية يكشف عن زيادات مرتقبة تشمل هذه الفئات 

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن هناك زيادات لتحسين القدرة الشرائية بداية من سنة 2026.

وخلال اللقاء الدوري مع الصحافة الوطنية، كشف رئيس الجمهورية أن الزيادات تشمل منح الطلبة، البطالة والمتقاعدين.

وتابع رئيس الجمهورية في السياق ذاته قائلا: “سنواصل تحسين القدرة الشرائية للمواطن في 2026 و2027”.

وأضاف رئيس الجمهورية أنه بداية من السنة القادمة سنواصل مراجعة منح مختلف الفئات. كما ستكون مراجعة مختلف المنح حسب إمكانيات الدولة.