رئيس الجمهورية يكشف عن مشروع وطني لتخزين هو لسد حاجياتنا من الحبوب

شكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رجال الأعمال الوطنيين والنزهاء الذين يحركون العجلة الاقتصادية.

وخلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام قال رئيس الجمهورية الأمور تسير مثلما برمجنا لها وأشكر رجال الأعمال الوطنيين النزهاء.

كما أكد الرئيس تبون أن حواجز العقار الاقتصادي في الاستثمار لم تعد موجودة

وكشف رئيس الجمهورية: في اللقاء ذاته عن مشروع التخزين هو مشروع وطني لسد حاجياتنا في مجال الحبوب. وقال بهذا الخصوص “نعمل على أن تكون قدراتنا من التخزين 9 ملاين طن”.